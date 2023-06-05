大宇資訊瞄準大陸遊戲「Free Fire」退出及一年高達30億美元的印度市場，斥資千萬美元開發《掠奪者六號》，這款自製遊戲是一款3D絕地逃殺類型手遊，似乎有意接收「Free Fire」的玩家。星宇互娛營運處長李昊表示，這次封測活動主要進行壓力測試，優化手機適配性，讓遊戲性達到最佳狀況，一開服就能滿足玩家需求」，更透露玩家對於印度自己的「吃雞遊戲」反應相當好，也相當期待《掠奪者六號》正式上線。

此外，大宇資訊插旗印度市場，也在孟買成立印度子公司「星點」（Starlight），由副總裁兼營運長陳瑤恬赴印度親自督軍，陳瑤恬表示，對這款遊戲相當有信心，並藉由此次台印共同開發遊戲的經驗，除了提升台灣遊戲品牌知名度，有利未來遊戲內容更國際化，並奠定往後的研發能量，接下來將會開發動作類型遊戲，另外休閒類以及卡牌類型遊戲也都在開發的計畫中，目標讓印度能夠成為大宇資另一個主要營收主要來源。