朝陽科大連續6年登世界綠能大學評比全球百大。(朝陽科大提供)

朝陽科大獲第四屆遠見USR綠色校園組楷模獎，助理副校長兼總務長張華南(右)接受表揚。(朝陽科大提供)

過去一年，朝陽科大偵測出現大赤鼯鼠等27種生物。(朝陽科大提供)

過去一年，朝陽科大偵測出現黑冠麻鷺等27種生物。(朝陽科大提供)

位於台中霧峰的朝陽科技大學連續6年獲得世界綠能大學百大，更長期協助弱勢團體及偏遠學校改善耗電環境，善盡大學社會責任。

「世界綠能大學評比（Green Metric World University Ranking）」由印度尼西亞大學發起，關注永續發展，以聯合國永續發展指標SDGs做為指標建構依據，三大面向包括環境、經濟和社會，評估指標權重包括校園條件與基礎設施（15％）、能源和氣候變遷（21％）、廢棄物處理（18％）、水資源（10％）、交通運輸（18％）以及教育與研究（18％）等6大指標評分。2022年共有來自全球1050所大學參與，朝陽科大排名世界第64名，連續6年榮登全球百大。

本次評比中，朝陽科大在「能源與氣候變遷」及「廢棄物處理」2項指標表現最亮眼。主要成就包括：朝陽科大工業設計系以廢棄葡萄藤打造多樣的生物炭產品，避免焚燒造成空汙，逆轉氣候變遷，獲選天下雜誌第2屆U20國際青年論壇最有影響力獎；團隊並研發「農廢再生炭化爐」，將農業廢棄物再生利用，促進綠色經濟循環，榮獲2022年馬來西亞MTE-SDG永續發展目標國際發明展銀牌。

朝陽科大也領先取得環保署認證「環境教育設施場所」，長期協助弱勢團體及偏遠學校改善耗電環境。朝陽科大助理副校長兼總務長張華南表示，10年來朝陽節電量超過1600萬度，相當於台灣4800戶家庭年用電量，並減少約1萬7000公噸溫室氣體排放，相當於50座大安森林公園減碳量，迄今減碳率達45.8％；用水方面，朝陽師生每日人均用水量僅22.25公升，遠低於各大學平均值。未來朝陽將持續「大手攜小手」，協助中小學或弱勢社福機構建置永續環境，同時與各大學及NGO建立夥伴關係，追求校園環境永續發展。

朝陽科大應用化學系師生團隊將廢棄的胡蘿蔔渣製成奈米纖維素，添加至鞋材材料中，以增加高分子的熔體強度。經由物理發泡製成的環保可回收發泡鞋材，可克服化學發泡無法回收再利用的萬年垃圾問題。

另外，該系也利用機械法、化學法及碳化方式處理廢棄的葡萄藤，製備成綠色複合材料，分別應用在環保吸管、智能緩釋肥料及塑木等。由於智能緩釋肥料及塑木，都能回歸到葡萄園再利用，達成「從搖籃到搖籃（Cradle to Cradle，C2C）」的生物循環永續理念，經由生物分解的原料製成產品，最後又回歸大自然提供大地養分，避免產生廢棄物。