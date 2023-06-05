朝陽科大學子研發符合永續理念作品，在今年馬來西亞ITEX國際發明展上大放異彩。(朝陽科大提供)

朝陽科大資訊與通訊系學子運用應用化學系的費洛蒙誘引技術，結合影像辨識發明「無電池式誘蟲盒」，勇奪金牌。(朝陽科大提供)

朝陽科大校園。(朝陽科大提供)

2023第34屆馬來西亞ITEX國際發明展5月12日在吉隆坡公布獎項，今年共19國近千件作品參賽，朝陽科技大學5件參賽作品全獲獎，勇奪3金2銀，且都符合環保永續理念。

榮獲金牌的「葡萄藤碳／生分解高分子複合材料及其在智能肥料應用」是朝陽科大應用化學系學生張峻瑋的發明，利用廢棄葡萄藤製成生物炭，研發成環保型緩釋肥料。

同樣獲得金牌的「無電池式誘蟲盒」是朝陽科大資訊與通訊系學子謝浚揚等5人將費洛蒙誘引技術結合高科技監控系統，當誘捕害蟲數量超過某定量時，誘蟲盒會變色，即使未使用晶片與電路板也可得知，大幅降低蟲害監控系統成本，提高農民架設的意願，達到推廣無毒農業的目的。

朝陽科大工業設計系學子徐展惟、陳海威以「小型高效能燃燒系統」獲得金牌。環保、無汙染的小型碳化爐應用於社區或中小型農田，將農業廢棄物燒製過後產生的生物炭及灰燼重新投入農業養殖中，且產品可完全燃燒，完全不會產生廢煙，符合環保永續理念。

榮獲銀牌的「高速攝影測速系統」是朝陽科大資訊工程系學子姚冠宇發明，開發高速攝影測速系統以偵測超速車輛，改善現有雷達測速照相與區間測速照相的問題，包括雷達回波計算車輛的速度造成失準；該系統還可同時測量影像上多台車輛速度。

景觀及都市設計系學生鄭銘為等3人共同發明「保樂提-環保改良包裝」，將餐飲外盒包裝設計成撕開外盒時即可提起，不用另外購買塑料提袋；此外沿著餐飲外盒包裝摺痕翻摺後還可當作簡易手機支架，環保和便利雙贏。

朝陽科大校長鄭道明表示，該校三創教育與發展中心成立以來，師生發明作品逐漸在國際發明展上嶄露頭角，迄今已榮獲76金、108銀、44銅及37特別獎，並在各項創業以及商品化競賽中獲獎，而產學合作處亦已輔導多件作品與廠商洽談專利技轉，未來將更進一步結合創新育成中心，輔導獲獎學生團隊創業。