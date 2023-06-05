台南市長黃偉哲參觀國立成功大學在記者會上展出的攤位。（洪榮志攝）

台南市新興國中展出的「夜市人生」，運用雷切及3D列印重現傳統童玩。（洪榮志攝）

台南市「全台首學課程博覽會」邁入第五屆，今年因國立成功大學首度加入，成為全台唯一從小學到大學的課程聯展活動，將於10日在成大中正堂登場，現場展出112攤教學互動區、60位教師線上說課、18校學生發表等3大區，參加課程博覽會還可參加「集章活動抽iPad、禮券」，歡迎全台親師生共同參與。

今天在市府舉行記者會時，新進國小在現場展出「糖福VR展創藝」，利用VR科技呈現傳統印刷廠的技術；新興國中的「夜市人生」，運用雷切及3D列印重現傳統童玩；台南高工也以美術、國文、板金、鑄造、資訊等5科，發展出「詩文藝術與網路科技」特色課程；成大工程科學系教授游濟華更帶領學生開發「玩轉物理，趣味防災」，以學術解決生活問題，課程精彩又推陳出新，讓人充滿期待。

市長黃偉哲表示，此次博覽會分為「創新、跨域、未來」等3大主題，合計112攤的教學互動區，展現出「創新產業、創新在地、創新思維；跨融文化、跨縱古今、跨越系統；未來移動、未來設計、未來學習」等9個面向。

其中，在創新方面，台南二中的「Anter螞蟻研究所」，設陷阱抓了全校各角落的螞蟻，赫然發現原來校內至少有6個品種的螞蟻，讓人意外台南的甜，居然養出這麼多品種的螞蟻；在跨域方面，六甲國中的「當延平郡王遇上海賊王」，讓人好奇將碰出什麼火花？在未來方面，麻豆國中的「輕功水上漂，是船也是車」，勾起大家童年的回憶。

教育局長鄭新輝也說，台南市小中高各級學校，多所都與成大各學系專案計畫有課程上的合作，課程成果將展現在今年的教學互動區，讓課程博覽會一年比一年精彩。

另外，AI世代來臨，取得知識的管道除了學校之外，還有各式學習平台，完全不受限時間空間及年齡，隨時隨地都可學。鑑於未來的人才，需要具備積極學習、科技運用、溝通表達、創新改造、跨學科文化地區等能力，今年各級學校的課程，也都具備「創新、跨域、未來」特質的素養課程。

教育局還指出，凡參與本屆博覽會並集滿20個章，包含互動區攤位、線上亮點教師說課、學生發表等，即可參加現場抽獎活動，最大獎為10台iPad、20份百貨公司禮券，誠摯邀請所有親、師、生共襄盛舉，一起見證大學、普技綜高、國中、國小等不同教育階段的課程發展歷程與豐富成果。