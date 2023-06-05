朝陽工設系USR團隊「枝多少」勇奪第2屆台灣尤努斯創新獎學生組第1名。(朝陽科大提供)

朝陽師生研發「農廢再生炭化爐」，將農業廢棄物再生利用，榮獲馬來西亞MTE-SDG永續發展目標國際發明展銀牌。左一是蔡忠諺。(朝陽科大提供)

蔡忠諺(右一)目前是枝多少公司的負責人，公司賣的也全數都是永續產品。(朝陽科大提供)

將農業廢棄物變成「綠金」！朝陽科大工業設計系碩士生蔡忠諺在學期間協助彰化縣大村鄉將廢棄葡萄藤打造成各種生物炭產品，不但得獎無數，還在學校的協助下成功創業，今年6月畢業的他已經是一家公司「枝多少」的負責人。

彰化縣大村鄉是國內重要的葡萄產地，但大量葡萄藤因環保法規不能就地焚燒，造成當地環境髒亂。2020年起當地的社區發展協會透過「大學社會責任（USR）」實踐計畫，跟朝陽科技大學工業設計系合作，讓廢棄的葡萄藤變成炭皂、炭線香、炭盆、藤立香、六角冶金項鍊及領扣、炭包、環保藤筷藤杯、葡萄藤艾草盤香、葡萄藤梗柄千層鋼刀等生物炭產品，不但解決環境問題，蔡忠諺還成功創業。他沿用參與朝陽RICH校園創業競賽的攤位名稱「枝多少」，做為新公司「枝多少有限公司」的命名，「枝」指的就是廢棄的葡萄藤枝。

蔡忠諺在學期間參與朝陽科大「USR大學社會責任實踐計畫」，從大學到研究所，用了將近6年的時間，跟著老師、同學及社區在地居民，一起將農業廢棄物轉變成有用的產品，讓農廢再度回到生活中，不但改變了社區，並獲得第2屆台灣尤努斯創新獎學生組第1名、2022年馬來西亞MTE-SDG永續發展目標國際發明展銀牌、2021 U20地球的新聲-逆轉氣候變遷主題_最有影響力獎、2021 燃點主題獎-氣候行動_佳作、第10屆大專生洄游農村競賽榮獲空間活化獎、洄游精神獎等多個獎項，並獲得校長推薦參加TCSA 2023傑出永續青年獎。

朝陽科大校長鄭道明表示，很高興看到蔡忠諺在學期間成立「枝多少有限公司」，協助更多地區利用農廢、解決環境問題；他也在多次的活動中看到蔡忠諺與在地居民熱情互動並建立了良好的關係，讓他非常感動。