為鼓勵幼兒園教學融入本土語言，教育部推動「本土語言融入幼兒園教保活動課程」計畫，自112學年起，提高幼兒園執行本計畫的補助經費額度，並透過多項策略提升教保服務人員相關專業素養，讓幼兒園獲取更多資源，以營造使用本土語言的環境。

配合行政院推動「國家語言整體發展方案」，教育部國教署鼓勵幼兒園教學融入本土語言，每學年度持續補助幼兒園申辦「本土語言融入幼兒園教保活動課程」計畫，補助自編教材經費、專家諮詢費及教師參加語言能力認證報名費等。

以花蓮縣鳳林鎮立幼兒園為例，鳳林鎮雖為客家鄉鎮，但園內大多數幼兒不會說客語，為了提升逐漸弱化的母語，該園從105學年度參與計畫，透過日常生活對話、有趣的遊戲及律動歌謠，營造聽、說及唱的學習情境，潛移默化中讓幼兒自然學習客語。

同時，該幼兒園聘請專業的客語薪傳師每周入園一次，教導教保服務人員利用各項教保活動與主題課程結合，並鼓勵幼兒參與幼幼客語認證，教保服務人員參與客語初級認證，提升聽與說的能力，進而能用客語與人互動溝通。

園內家長回饋，透過參與本計畫，幼兒變得更有自信，除了在幼兒園習得的客語會與家人分享，在家中看到學習過的語詞也會順口說出，客語漸漸成為生活中的一部分，能將客語傳承下去，家長都很高興。

彰化縣私立天真幼兒園從106學年參與計畫至今，透過國教署補助將閩南語融入生活中，以引發幼兒對學習閩南語的興趣，例如添購本土語言的相關繪本，提供教師在課程活動與全園性活動使用；在活動轉換的時間，播放閩南語歌謠讓幼兒聆聽；教保服務人員使用閩南語與幼兒對話，並鼓勵幼兒以閩南語回應。

另外，該園布置閩南語學習環境，設計符合幼兒生活經驗的課程，透過提供故事繪本、兒歌或童謠策略引導，結合主題課程和節慶活動，將閩南語融入幼兒日常作息活動當中。