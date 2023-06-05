據澎湃新聞報導，近日，央視網更新了「央視主持人大全」。其中，海霞、歐陽夏丹等多位耳熟能詳的名字已退出央視主持人行列。

對比更新前的名單，CCTV-1綜合頻道目前仍維持6名主持人配置，分別是撒貝寧、馮碩、王嘉寧、張舒越、李曉東以及舒冬。

CCTV-13新聞頻道主持人則變動較大，具體來看：顧國寧、海霞、歐陽夏丹、余恩惠（耿薩）、胥午梅、徐卓陽、張曉楠等人已不再擔任主持人，遲茜、陳怡博、果欣禹、劉妙然、王宇彤、張安琪等人新入選名單，張莉則轉任CCTV-7國防軍事頻道主持人。

海霞此前已經以中央廣播電視總台總編室播音員主持人管理中心副主任的新身份公開亮相。

據央視網介紹，海霞，1993年畢業於北京廣播學院播音系（現播音主持藝術學院），直接進入中央電視台新聞部播音組工作，曾任中央電視台一套《早間新聞》《晚間新聞》《滾動新聞》播音員、《現在播報》主播。她的成長與中國電視新聞的改革相伴，《晚間新聞》改版、《早間新聞》改版、香港回歸、澳門回歸、國慶50週年閱兵式，她都有參與。

海霞2007年因主持《新聞聯播》被觀眾熟知，2008年成為大陸全國政協委員。她於2007年獲金話筒電視播音作品獎，2015年被評為央視「十佳播音員主持人」。

而歐陽夏丹此前也從央視主持人的工作崗位上「消失」已久。

2023年1月1日，歐陽夏丹在抖音個人帳號發佈了一條短視頻「你好，2023」，正式入駐抖音。歐陽夏丹在短視頻中寫道：「身體和心靈，兩個都要在路上。2023加油！」

據央視網介紹，歐陽夏丹籍貫為廣西桂林，中央電視台新聞頻道主持人，2003年8月進入中央電視台財經頻道，主持早間新聞節目《第一時間》，2009年進入中央電視台新聞頻道，主持節目《共同關注》，2011年擔任《新聞聯播》主持人。

歐陽夏丹曾於2012年獲中央電視台台長特別獎，2015年獲得央視「十佳播音員主持人」稱號。