前主播郭惠妮憑藉自然不做作的個性獲得許多觀眾喜愛，近期她在個人YouTube頻道中邀請曾一起跑政治新聞的主播洪藜恩，分享過去跑新聞時的心路歷程，洪藜恩透露，自己在某次的採訪中，被現場民眾砸傷，當場頭破血流緊急送往醫院治療，還為此留下了一道淺淺疤痕。

洪藜恩分享，在一次政治人物的會談中，當時她與警察站在一起，怎料下秒突有一個東西重擊她的額頭，當下她還不覺得痛，只感到一陣暈眩心想是不是中暑，但警察轉身跟她說「妳流血了」，她往下看才發現，原來是有抗議民眾朝她的方向丟了汽笛。

隨後洪藜恩到醫院縫了8針後，接到爸爸的關心電話，沒想到爸爸竟要她別回家，申請親上前線，讓郭惠妮笑喊「妳爸很瘋欸！妳是戰地記者哦」不過洪藜恩也提到，還好自己是早上先受傷，因為到了晚上現場的衝突更大，還有人朝記者潑排泄物，接著，她透露，自己曾半個月都沒休過一天假，但每天早上起來仍感到很亢奮。

事實上，前主播洪藜恩由於外型亮麗，因此擁有眾多粉絲追隨，而近幾年她也將事業版圖拓展至主持圈，目前她在東風衛視擔任《超級辯辯辯》和《誰是撲克王》節目主持人，也曾在《火神的眼淚》客串過。