5億高中生針孔疑雲，律師發表聲明，內容槓上檢方鐵證斑斑可考，豈容隻手遮天。（資料照片）

擁逾5億房產賴姓高中生今年5月4日與夏男登記結婚2小時後墜樓身亡，賴母控告夏家父子謀財害命，委託法醫高大成調查，發現遺體右手有「4針孔」等疑點，檢方回應不排除送醫救治所致。今天再傳出賴男家屬委任律師發出聲明回應表示，經查證，「4針孔」與救護、醫療均無關，並強調，已向檢方聲請證據調查，「鐵證斑斑可考，豈容隻手遮天」。

法醫、中山醫藥大學醫學系教授暨法醫科主任高大成2度驗屍時發現，遺體外觀大致完好、無明顯出血，僅右手封閉性骨折質疑恐遭「下毒」，再加工偽裝成墜樓或從低樓層「被墜樓」；遺體右手有4個可疑針孔，分布在二頭肌2個、手肘及手臂各1個；背部有8條可疑的開放性條狀傷口，脖子也有疑似勒痕。

台中檢方回應，根據調查，死者送醫時，醫護人員在死者右手、左手施打針劑、套用護頸，死者右手針孔及頸部傷痕就現有事證，不排除係死者送醫時救治，施打針劑、套用護頸所致，至於死者身體是否有毒、藥物反應，最後仍需以解剖鑑定報告為憑。

對於檢方回應，賴男家屬透過律師許哲維在6月3日提出「賴小弟右手4處針孔與急救程序無關」聲明，並強調，「鐵證斑斑可考，豈容隻手遮天」，聲明全文如下：

一、在莊競臣委員、曾朝榮議員協助下，律師團取得救護車車內紀錄器影片。根據該影片，救護員並沒有對賴小弟施打任何急救藥物，因此不可能在賴小弟右手造成4處針孔。

二、另根據律師團取得之中國附醫急救現場照片，急診室護理師是在賴小弟左手手背注射急救點滴，與賴小弟右手4處針孔全然無涉。

三、綜上，賴小弟右手4處針孔，明顯與急救程序無關。律師團隊已在112年6月2日將相關資料上呈檢方，並對此聲明證據調查。鐵證斑斑可考，豈容隻手遮天。