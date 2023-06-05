水泥預拌車因地面塌陷造成車身側翻，駕駛送醫救治中。（民眾提供／陳淑娥台中傳真）

水泥預拌車因地面塌陷造成車身側翻，駕駛送醫救治中。（民眾提供／陳淑娥台中傳真）

台中市沙鹿區5日上午9時許發生一起意外，一部水泥預拌車行經錦華街工地旁準備灌漿，因地面塌陷，造成車身瞬間側翻，壓傷一旁的李姓司機，警消緊急協助脫困後發現李男意識模糊，緊急送梧棲童醫院搶救。據現場民眾指出，該水泥車應為滿載情況，路面塌陷面積約20平方公尺。

台中市消防局指出，今日9時1分獲報，沙鹿區錦華街工地路旁發生緊急創傷救護，出動沙鹿、龍井、梧棲、西屯分隊及第四大隊，各式消防車輛10輛（消防車7輛、救護車1輛、警備車2輛），消防人員25名，由大隊長蔡孟栩帶隊指揮搶救。

消防局表示，據市警局轉報表示現場為路面坍方，造成一輛預拌混凝土車側翻壓傷一人，工地營建廠商已協助聯繫吊車到場。

消防局沙鹿分隊到場後先以消防車絞盤、梧棲分隊使用吊臂共同固定預拌混泥土車，以確保傷者安全無虞。消防局指出，因該車重量達35噸以上，需待業者配合大型吊車到場進行吊掛， 10時4分已協助傷者脫困，送梧棲童綜合醫院。

梧棲童綜合指出，患者於10時12分到院，意識清楚，雙下肢及背部擦挫傷，右大腿燙傷，目前還在檢查中。