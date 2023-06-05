財政部今日下午將公布今年3、4月期統一發票大獎中獎清冊，據悉，千萬特別獎中獎號碼「20783987」，共開出19張；200萬特獎及中獎號碼「0413585917」，共計有17張中獎。

統一超商共有2位消費者獲得千萬特別獎、3位獲得2百萬特獎；另外，雲端發票專屬獎則有3位百萬得主。

●7-11開出2張千萬特別獎 花62元買麵包中大獎

統一超商統計有2位消費者獲得千萬大獎，一人在南投縣信義鄉的7-ELEVEN信義鄉門市購買62元的統一麵包、飲品；一人在雲林縣崙背鄉的7-ELEVEN崙中門市購買114元的鮮食、飲品。

還有3位獲得2百萬特獎，一人在高雄市燕巢區的7-ELEVEN華輝門市購買39元的甜甜圈；一人在新竹市東區的7-ELEVEN關圓門市購買110元的CITY CAFE、飲品；一人在桃園市桃園區的7-ELEVEN千藝門市購買49元的鮮食。

●全家鹿野瑞豐、土城虎躍店開出大獎 消費者花84元中千萬

全家便利商3、4月期中獎發票，開出「吉祥」大獎，店名含有鹿、虎、龍、龜等有吉祥意義動物的店舖，皆開出了發票大獎。本期共開出2組特別獎1000萬元，分別落在「全家」高樹農會店、鹿野瑞豐店，其中有消費者僅花費84元就幸運中大獎。

特獎200萬元則開出1組，幸運得主於「全家」土城虎躍店購買蔥花麵包、綿柔鮮奶土司，僅花費54元就將200萬大獎抱回家。

全聯福利中心 幸運兒到南投水里門市消費

全聯福利中心這期統一發票開出1張特別獎，開出的門市為南投水里，幸運中獎者花費293元購買生活日用品，就獲得特別獎1000萬元。

●萊爾富屏東恆春開大獎 幸運兒只花46元

萊爾富開出特別獎1000萬元1組及特獎200萬元1組。而這期千萬特別獎開出的幸運門市為萊爾富屏東縣的恆春大光店，幸運兒僅花了46元購買1瓶豆漿和2顆茶葉蛋，就中了1000萬元特別獎。

萊爾富同時也開出1組特獎200萬，幸運得主於台南市的台南南園店更是只花20元購買1個萊爾富惜福食堂的麵包，就中了200萬元特獎。