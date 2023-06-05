環球網引述路透4日報導，5名知情人士向該媒體透露，上周末在新加坡舉行的香格里拉對話會期間，中美等約20個國家情報機構的高級官員舉行了一次秘密會議。報導稱，情報機構間的大型會議比較少見，且基本上從未被公開過。

報導稱，消息人士說，該秘密會議由新加坡政府組織，多年來一直與「香會」同時在另一個地點低調舉行。這種會議此前沒有被報導過，由於此事的敏感性，所有談論這次會議的5個消息人士都拒絕透露身份。

路透披露，美國國家情報總監艾薇兒·海恩斯代表美國出席會議。一位印度消息人士說，印度研究與分析局負責人薩曼特·戈爾出席了會議。此外，報導還稱，中方官員也參與了該會議。

報導稱，美國駐新加坡大使館告訴路透，它沒有關於這次會議的信息。

路透報導，一名熟悉情況的人士稱，該會議是「促進對對方意圖和底線深入瞭解的一種方式」，「情報部門間有一個不成文的規則，即當很難推進更正式和公開的外交時，他們可以對話。這在緊張時期是一個非常重要的因素，而在新加坡的活動有助於推進這種交流」。

報導稱，關於情報機構官員的會議，新加坡國防部的一名發言人說，在參加香格里拉對話會時，「包括情報機構高級官員在內的與會者也利用這個機會與他們的同行會面」，「新加坡國防部可能會為其中一些雙邊或多邊會議提供便利，與會者認為在（對話會）會場外舉行的此類會議是有益的」。

第20屆香格里拉對話會定於2日至4日在新加坡舉行。據主辦方介紹，來自40多個國家和地區的近600名國防及安全機構代表將參加此次香格里拉對話會。對話會將舉行7場全體大會、兩場部長級圓桌會議和6場特別論壇，聚焦區域安全熱點話題。

重要議題包括中國的安全倡議、促進亞太區域穩定平衡、應對地區緊張局勢、亞太區域軍事能力發展面臨的挑戰、核視角下的地區安全、海洋安全、網絡安全等。多國防務負責人還將舉行多場雙邊或多邊會談。