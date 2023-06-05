民進黨近日捲入性騷擾風波，不斷有受害者勇於站出來講出過去受到的傷害，前綠委李俊毅昨（4）日直言，「大概還是會有很多案子出來，我已經接到很多訊息」。

李俊毅昨日在《TVBS戰情室》表示，台灣實際上有統計的性騷擾數字，恐怕只佔冰山一角，但每年仍有近萬起案件，且報案後立案調查的，成案率在7成到8成之間，是一個很高的數字，代表台灣社會仍然有問題，始終無法真正落實性平。

「現在這案子，或許對民進黨有衝擊，但是對台灣社會是正向！」李俊毅認為，有越來越多人站出來發聲，社會各界、媒體等大多都挺保護受害人，都會鼓勵到更多其他受害者來勇於面對，而民進黨主席賴清德已經說不用考慮大局，也就是不用考慮選舉，話講出來之後各界就會檢視、追蹤，看民進黨到底會做到何種程度。

李俊毅直言，從政者握有權力後，最擔心的就是性與錢這兩件事，至於目前的風波是否會「熄火」，他則判斷還會有更多案子陸續爆出，「以台灣社會現況，性平的觀念這麼弱的情況，大概還是會有很多案子出來，我已經接到很多訊息」。

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