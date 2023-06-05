北約秘書長史托騰柏格今天與土耳其總統艾爾段會面後表示，瑞典加入北大西洋公約組織（NATO）的協議，有望在下個月北約於立陶宛舉行峰會前及時達成。

路透社報導，史托騰柏格（Jens Stoltenberg）指出，土耳其、瑞典和芬蘭官員將於本月進行會談，試圖解決土耳其和匈牙利的反對意見，土匈兩國的反對導致瑞典加入北約的申請案受阻。

艾爾段（Tayyip Erdogan）最近連任成功，將再執政5年，史托騰柏格與數十位各國領導人3日在安卡拉參加他盛大的就職典禮。

政治分析人士曾表示，俄烏戰事的背景下，艾爾段一直希望充當俄羅斯和西方之間的調停人，在大選結果出爐之前不太可能就瑞典是否加入北約作出決定。

史托騰柏格表示，重要的是利用北約7月在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）召開峰會前的剩餘時間達成協議。

土耳其今年3月批准了芬蘭加入北約，但仍反對瑞典加入，匈牙利亦持相同立場。長期以來，俄羅斯一直反對北約擴張，認為這將威脅俄國安全。

土耳其在反對瑞典加入北約時表示，斯德哥爾摩藏有被其視為恐怖分子的激進組織成員。

史托騰柏格向媒體表示，「瑞典已採取重大具體措施化解土耳其疑慮。」他指的是瑞典修憲並加強與安卡拉的反恐合作。

為解決這項懸宕的問題，史托騰柏格在記者會上表示，芬蘭、瑞典和土耳其官員將於6月12日當周開會，但他未說明會議日期。北約各國的國防部長則將在6月15日至16日在布魯塞爾舉行會議。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1120605