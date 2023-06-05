現實中偶像與粉絲互動被AI複製到虛擬空間中，讓虛實邊界被進一步打破。花30元就可以和網紅明星視訊你願意嗎？據紅星新聞報導，近日，有創業公司上線了網紅明星的「AI複製人」，用戶可以在App中付費與其進行交流，付費看虛擬人的朋友圈、撥打視訊電話等。據稱，後台報名參加「AI複製人」的全網粉絲總數已超過5億，但該商業模式是否可行也引發了輿論關注。

透過複製分身以擴散影響力和變現，一直是娛樂偶像工業的目標之一。因此，當技術成熟時，率先想到「AI複製人」模式來增加變現管道的，依然是泛娛樂行業。據測算，新上線的某網紅「AI複製人」產品，如果能產生1萬個基礎付費用戶，那麼該網紅僅需提供一部分語音、外貌等特徵，就可以躺賺72萬元人民幣。

實際上，這並非是創新之舉。一個月前，美國已有女網紅通過複刻一個AI版本的自己與粉絲們「談戀愛」，年收入可達6000萬美元。

這之所以能成為一個看似可行的商業模式，首先是複製人的AI技術門檻大幅降低。本質上只需要一個通用的面部和語音辨識技術，接入一部分聊天大模型，再獲得肖像權等隱私資料的使用許可，便可憑空製造一個虛擬人，與粉絲完成基礎互動。

網紅明星「AI複製人」帶來的擊穿和打破，其實是傳統商業模式的AI版增強，屬於偶像數位化的一部分。例如近期很多孫燕姿的粉絲沉迷於「AI孫燕姿」翻唱不同作品，本質上便是AI技術對其演唱技巧進行了低成本的拓展延伸，使得孫燕姿本人不需要做出任何技巧練習和公開的演出，也可滿足不同粉絲的個性化需求。