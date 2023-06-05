對於日本製鐵煤鐵礦採購價傳下跌消息，中鋼表示，日本高爐廠與礦商第二季冶金煤交易價格指數，預期將較前季跌價約10％，同期鐵礦石採購價格，則有32％漲幅，據此推估第三季製鐵成本仍將較第二季有近5％漲幅。

而且，過往北半球入秋後普遍對原物料、能源需求有增加趨勢，原物料偏向易漲難跌態勢，成本面有支撐。觀察近期國際煤鐵原料價格已連續回穩，其中粉鐵礦現貨價已自5月下旬每公噸97美元低點爬升至每公噸105美元水準，澳洲煤礦也來到每公噸接近224美元水準。因此，原料整體呈現觸底上行，未來成本面的支撐將有效拉抬鋼鐵市場信心，並且引導鋼價進入新一輪良性循環，為下半年鋼價抬漲立下根基。

除原料面之外，中鋼指出，下半年鋼鐵業供需預期將優於上半年。中國大陸發改委近日再次要求節制高耗能產業，中國鋼廠預期擴大檢修、自律減產，可望為鋼市帶來正面效應，並預期在第三季發酵。且中國房地產市場需求回溫加上公共工程項目陸續展開，由建築業扮演火車頭拉動整體用鋼產業，鋼價亂流可望止歇。另汽車需求經過上半年調整復原後，下半年回歸正常購車週期。

因此研判，下半年鋼市表現的觀察重點在於中國製造業復甦情況，進入第三季後下游需求產業有機會加速恢復，預期下半年鋼市景氣優於上半年，全年整體鋼市將優於2022年。