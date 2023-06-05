此外，隨著家電、汽車等終端庫存去化即將結束，期能迎接需求於笫三季回暖，受惠廠商有中鋼、中鴻、燁輝、盛餘、新光鋼、春雨等相關鋼廠。

對於最近鋼價下滑原因，中鋼分析，今年4月起，受到供給面、需求面及市場面三方衝擊下，國際鋼價下跌。其中中國2023年Q1粗鋼產量、出口量逐月遞增，日均粗鋼產量達2022年5月以來新高（日均308萬公噸）、3月出口量創三年新高達789萬公噸，對鋼市供給面造成巨大壓力；另一方面，鐵礦砂、煤礦等價格下跌，也導致鋼價失去支撐，加速行情探底；市場面又遭遇河靜鋼廠變盤、中國期貨市場投機客惡意放空等因素衝擊，2023第一季原先已經萌芽的漲勢在供給、需求、市場面三方利空夾擊下，行情急轉直下。

且現階段儘管國際鋼價仍在歐美地區補跌的趨勢下弱勢震盪整理，第二季已是多數鋼企營運谷底。目前東亞地區鋼價已極為貼近中日韓鋼廠成本線，多數鋼廠赤字銷售的情況無法持續太久。觀察近期煤鐵等原物料價格逐漸回穩，5月下旬甚至已經緩步走升，為鋼價回升提供支撐底氣。

第三季起鋼需持續復甦？中鋼認為，受到中國經濟拖累影響，上半年全球鋼市呈現疲弱不振，觀察大陸鋼鐵的主要下游產業步調不一致，呈現「三好三壞」現象，三好是指基礎建設、家電業、造船業，基建在政府傾力推動下今年預計仍可增長10％，三大白色家電1～4月產量年增10％，中國造船產能利用監測指數（CCI）第一季年增9.2％。三壞指的是房產業、貨櫃業、汽車業，其中汽車業2022年中央推出購置稅減半優惠，刺激民眾提早換車，卻預先透支2023年購車需求。

對於鋼市景氣拐點方面，中鋼認為，現階段國際鋼價仍持續微幅震盪向下，中鋼謹慎推測，鋼價拐點應會落在第三季。由於中國2023年粗鋼產量調控政策定調為平控，亦即在2022年10.18億噸基礎上不增不減。且市場觀察今年4、5月起，中國鞍鋼在內的鋼廠已開始實施減產，預計減產帶來的正面效應將在今年第三季起逐漸展現，有利鋼市行情回溫；需求方面，家電、伺服器、汽機車等終端客戶多預期第三季為庫存去化的最後一季，市場需求將於第三季起回暖。