中國航發研製的「太行110」重型燃氣輪機可使用燃油、天然氣及中低熱值氣等多種燃料發電，4日在廣東深圳通過產品驗證鑒定，標誌著大陸擁有自主智慧財產權的110兆瓦級重型燃氣輪機通過整機驗證，填補了大陸該功率等級產品空白。

央視新聞報導，重型燃氣輪機是能源高效轉換、潔淨利用、多領域應用的核心裝備，因為極高的設計、製造、試驗難度，世界上僅少數國家具備獨立自主研製能力。「太行110」重型燃氣輪機設計功率110兆瓦，具有啟動迅速、綜合熱效率高、維護簡便等優點。

中國航發燃氣輪機有限公司副總經理楊軍指出，與同功率火力發電機組相比，110兆瓦級重型燃氣輪機1年可減少碳排放超過100萬噸，聯合循環1小時發電量超過15萬千瓦時，可以滿足1萬5000個家庭1天的用電需求。

2019年，「太行110」重型燃氣輪機被列為大陸國家能源局首批燃氣輪機創新發展示範項目，2020年改進型重型燃氣輪機總裝下線，2022年在中海油深圳電廠啟動示範運行。目前，「太行110」重型燃氣輪機已累計運行突破1萬4000當量小時，其中單台運行時數超過7000當量小時。

中國工程院院士劉大響表示，隨著大陸燃氣發電裝機容量迅猛發展，自主研製重型燃氣輪機、打破國外技術和市場壟斷，對於實現「雙碳」目標、保障國家能源安全、助力高品質發展具有重要戰略意義。

新華社報導，燃氣輪機與航空發動機工作原理相同、核心部件相似、製造過程相近。2016年中國航發成立後，打造了以中國航發燃氣輪機有限公司為主體的燃氣輪機產業發展平台，運用先進航空發動機的設計、製造和品質管制體系，全面推進「太行110」重型燃氣輪機改進改型，實現周期縮短等目標。