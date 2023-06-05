北市北投區石牌某知名牛肉麵昨外送員踢爆，把抹布水擰進煮麵的鍋爐，但遭店家否認，昨晚外送員再上傳12分鐘完整影片打臉，北巿衛生局原訂今天上午前往稽查，業者卻突然暫停營業，表示明天會開記者會說明。

一名外送員昨（4日）於臉書社團《爆怨公社》上傳13秒影片，指北投石牌知名牛肉麵店用抹布水煮麵，但店家在下方留言，澄清當時是要換煮麵水，但晚間該名外送員又上傳4段總長度12分鐘的完整影片，打臉店家，北巿衛生局也表示，今天就會去現場稽查。

該牛肉麵店今突然暫停營業，並表示明天將開記者會對外說明事發經過。《中時新聞網》今致電店家但無人接聽，查看外送員的爆料文章，也找不到業者先前的留言，疑似已刪除。

《中時新聞網》詢問北市衛生局食品藥物管理科科長陳怡婷，陳怡婷表示，店家今日突暫停營業，但還是會派人前往了解，待店家有營業的時間，將會無預警突襲檢查。