陳姓男子除了眼睛長出菜花外，口腔男、右部手腳也長出菜花。（達特楊眼科聯盟提供／楊舒婷高雄傳真）

高雄一名27歲陳姓男子平常喜歡去三溫暖放鬆，沒想到某天發現自己眼睛長出針眼，前往達特楊眼科診所治療，沒想到達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭一檢查，發現陳男眼睛竟是「長菜花」，經仔細一問，發現陳男的口腔內、右腳大拇指、右手手指，全都有菜花的蹤跡，經手術切除後，陳男的菜花才得以解決。

陳男平時會去洗三溫暖，去年某天發現自己眼睛長了東西，一開始以為是長針眼，跑去藥局買藥膏擦也不見效，才前往達特楊眼科就診，沒想到洪啟庭用裂隙燈檢查，發現陳男長的並不是針眼，而是常1.5公分、寬0.5公分的肉芽積聚，研判是菜花。

為了一併治療並找出感染源，洪啟庭詢問陳男還有無其他地方不適，才發現陳男的右眼、口腔內、右邊手腳，都有相同病灶，因此安排手術完全根除，並請陳男邀請伴侶一起就診，才發現陳男伴侶也有相同病灶。

洪啟庭說明，俗話中的菜花，又稱為尖形濕疣或生殖性濕疣，潛伏期可長達1至2個月，等到發現有症狀時，可能已經傳染給不少人。潛伏期可長達1至2個月，等到發現有症狀時，可能已經傳染給不少人。

洪啟庭表示，男性罹患菜花會有尿道發炎、副睪炎、睪丸炎、精蟲活力減弱、DNA毀損甚至不孕等後遺症；而女性患者，除外生殖器會疼痛紅腫、隨後長出花椰菜病灶外，部分也會出現陰道分泌物惡臭、甚至不孕等症狀。