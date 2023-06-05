威力彩今（5）日頭獎獎金上看4.5億元，奇門遁甲師黃濤點名，生肖馬、虎、狗今天財運超旺，並分享2大投注黃金時段，其中早上9至11點往西北方走60步、600公尺、6.6公里，只要路程長度是「6」的尾數，就可提升財運；另一個則是下午5至7點往北方走100公尺、1.1公里，只要路程長度是「1」的尾數，就可獲得良好表現。

根據《ETtoday新聞雲》報導，黃濤指出，今（5日）是「甲午日」，因此生肖馬今天財運爆棚、貴人不斷找上門，並且帶有「雙甲權帝智慧」的旺氣；生肖虎帶有「乙奇」的旺氣，能使財氣旺盛、容易中獎；生肖狗則是帶有「六合帶天心」的旺氣，能賺取意外之財，事業獲得貴人幫助。

黃濤提醒，今天有2大黃金時段可前往彩券行下注，分別為早上9至11點「己巳時」，出門買彩券時可往西北方走60步、600公尺、6.6公里左右，只要路程長度或走路步數是「6」的尾數，象徵「生門」、「皇帝」的繁華財運，就有助於提升中獎機率。

另一個時段則是下午5至7點「酉时」，可往北方走100公尺、1.1公里左右，只要路程長度或走路步數是「1」的尾數，象徵「星奇得使」來增強休門六合之力，就能獲得財神爺眷顧。若前往購買彩券行途中，看見鳥群飛過頭頂或有人帶著寵物經過，建議馬上購買，將能獲得好的表現。