au Jibun Bank日本5月服務業採購經理人指數（PMI）經季調後終值為55.9，雖然低於先前公布的初值56.3，但仍然改寫4月份創下的歷史高峰55.4，並為連續第9個月遠超出位於50的榮枯分界點。

負責這項產業景氣調查的S&P Global Market Intelligence經濟學家Usamah Bhatti表示，僅剩為數不多的防疫限制進一步放寬為企業帶來提振，受訪公司也提到了需求強勁增長，尤其是來自海外的需求和入境旅遊的需求。從中短期來看，這波成長趨勢可望持續下去，因為未完成業務正以創紀錄的速度擴張，而企業的樂觀情緒仍然維持在歷史高點附近。

日本政府已經取消與和這場大流行病相關的嚴格境管規定，並將COVID-19新冠肺炎改列與季節性流感相同的傳染病等級。赴日的外國遊客在4月達到近200萬人，創下疫後新高。

除此之外，日本5月綜合PMI（結合製造業和服務業數據）終值為54.3，高於4月終值52.9，並創下自2013年10月以來新高，同時也是連續第5個月守穩在50榮枯分界點之上。