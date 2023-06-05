去年2022年嘉義市旅宿業住宿人次超過184萬人次，創下歷史新高，較前年成長37％。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

觀光產業受疫情衝擊大，嘉義市旅宿業在後疫情時期迅速回神，根據交通部觀光局台灣旅宿網統計資料顯示，去年2022年嘉義市旅宿業住宿人次超過184萬人次，創下歷史新高，較前年成長37％。

市府觀光新聞處長張婉芬表示，依據交通部觀光局台灣旅宿網統計資料，2022年嘉義市旅宿業共有184萬1499人次，是嘉義市歷史新高，跟2021年的133萬8291人次相比，成長了37％，而整個年度平均住房率（含一般旅館、觀光旅館及民宿）為46.88％，全台排名第4，超越雙北、桃園市、台中市及高雄市等直轄市的好成績。

嘉義市長黃敏惠感謝觀光業者共同挺過最困難的時期，在疫情趨緩後，市府配合中央政策加碼國旅補助，3年累積高達1億500萬元，從數字來看，成效顯著。

黃敏惠說，市府的觀光軟硬體建設並沒有因為疫情而停下腳步，不僅率先市區公車全面電動化，並在2020年12月引進YouBike 2.0，截至今年5月底，騎乘次數已超過316萬人次，讓觀光客來嘉義市交通更方便。

黃敏惠說，去年市府不但啟用嘉市首座KANO遊客中心，期間也舉辦購物節、光織影舞、管樂節、設計展、花海節、開嘉市集、科學168及諸羅少棒等活動，讓嘉義市各大飯店一房難求。

張婉芬說，2023《遠見雜誌》縣市長施政滿意度調查，嘉義市觀光休閒面向勇奪全台第2，僅次花蓮縣進一步指出，嘉義市沒有大山、大水，但是有豐厚多元的在地文化及人文底蘊，過去的林業文化讓嘉義市迄今留有6000多棟木造建築，有如座落於都會區的森林，知名日本雜誌《BRUTUS》介紹，嘉義市充滿許多歷史悠久的老宅店家，是一個充滿懷舊與新潮的南部小鎮。

張婉芬強調，市府除將持續努力扶植嘉義市的旅宿產業，因應去年國境重啟，各縣市搶攻國際旅遊市場，市府也預計在6月分前往泰國舉辦觀光推介會，希望引進更多的泰國觀光客，帶動嘉義市觀光產業的整體發展。