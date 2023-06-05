從去年底開始，美國對大陸先進半導體設下嚴格出口管制措施，未經許可不得出口技術、產品及原料至大陸，到了今年初，美國成功聯手日本與荷蘭加入制裁，大陸晶片業面臨巨大壓力，前立委郭正亮指出，美國最希望在高效能運算領域超越大陸，因為如果運用到軍事實力上，武器會射得更精準。

2018美中貿易戰開打後，大陸晶片業就成為美國政府鎖定的項目，加上近年大陸晶片提升技術的速度相當快，晶圓代工龍頭中芯已經能少量出貨14奈米晶片至市場，種種狀況讓美國決定掐緊先進半導體領域的出口。

市場普遍認為，由於先進晶片牽動未來人工智慧、高效能運算甚至是軍事領域的發展，進而衝擊國力排名，這也成為美國出手打擊大陸晶片業的關鍵，最重要的目的是削弱大陸在全球的影響力。

前立委郭正亮也提到，美國不在乎高階晶片手機那一塊，他們在乎的是雲端運算，美國希望能在高效能運算領先大陸，屆時再運用至軍工領域，武器可以射得更準，速度也會更快，最終一定是用到軍事上。

不僅如此，郭正亮認為，美國一定會想辦法壟斷高效能運算晶片、圖形處理器晶片等先進半導體範疇，不讓大陸獲得一絲機會。