民進黨近期性騷擾事件連環爆，近日更傳出，有一起性騷擾事件的加害者，是現任總統府資政。對此，民眾黨台北市議員林珍羽認為，這次性騷擾事件對民進黨的傷害，會比去年前新竹市長林智堅的論文抄襲事件還來得大；而總統府的回應，也讓林珍羽感到不滿，好奇府方究竟是在保護加害人還是被害人？

近日有前民進黨女性黨工在臉書寫下不公開貼文控訴，一名小英之友會的重要人士，對她言語騷擾與毛手毛腳，媒體人黃揚明更直指，加害人是現任總統府資政。針對指控，總統府回應，已請小英之友會以保護當事人權益為基礎啟動調查，釐清事實後，將依照規定議處。

林珍羽昨（4）日在政論節目《TVBS戰情室》指出，這次的性騷擾事件對民進黨的傷害，遠大於去年林智堅的學倫案，因為林的論文抄襲，是個人誠信問題，但性騷衝擊到的是整個社會的價值觀感。此外，民進黨過去時常把推動性平政策當作「神主牌」，對此感到沾沾自喜，但現在看來，最安全的地方，似乎是最危險的地方。

林珍羽質疑，從最基層的黨工，到高層的總統府資政，都傳出了性騷擾事件，民進黨從上到下，到底發生了什麼事？另外，針對總統府「已請小英之友會，在保護當事人權益的前提下啟動調查」的回應，林珍羽也反問，保護的是資政，還是受害者？為什麼不能直接說要捍衛受害者？她認為總統府的回應，顯示他們依然在保護位高權重的加害人。

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