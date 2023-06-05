「提醒您，您有一筆NT$50停車費用未繳清，逾期將處新台幣300元罰鍰。請複製官方網站連結並進行線上繳費」，近來有不少民眾接獲停車費欠費線上繳交的簡訊，台南市政府交通局表示，這是釣魚網站，並提醒民眾注意，只要收到簡訊開頭「沒顯示車號」且結尾「有繳費連結」，都是詐騙簡訊，請不要開啟或點擊網址連結，以防受騙上當。

交通局長王銘德指出，民眾如有逾期未繳費的停車單，該局停車營運科會寄發補繳通知單通知車主，並不會主動打電話通知車主停車費逾期未繳；此外，民眾如有疑問還可上網「臺南市停車管理資訊網」查詢，也可加入會員申請停車費e-mail通知服務，交通局只會通知未繳的停車費，並不會提供網址連結讓民眾繳費。

交通局停車營運科長陳英傑也說，民眾如接獲相關簡訊，可撥打（06）2138172、2141798＃0查證，如需繳交停車費，也可多利用「台南好停APP」線上繳費，凡今年12月31日前加入會員並使用APP線上支付繳納台南市路邊停車場停車費，還可享「每筆折扣2元」優惠，同時APP也有「即時停車地圖」可查詢路邊剩餘格位資訊，節省民眾尋找停車位的時間。