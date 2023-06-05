米可白（趙亦瑄）以兒童台「葡萄姐姐」出道，近年轉戰戲劇，接連在《生生世世》、《一個屋簷下》挑大樑演女一，戲劇成績亮眼，同時，米可白近期穿搭也有大尺度改變，辣穿低胸、細肩帶解放上圍，在家一彎腰便放送雪白弧線，就有網友好奇問：「你變化怎麼這麼大，跟以前上節目真的差太遠。有什麼原因嗎？」對此，米可白也大方回應了。

37歲米可白上個月到維也納旅遊，以一襲深U、細肩帶吃早餐，大尺度讓媽媽超無言，還嗆她：「有事嗎」，米可白近期穿搭大解放，辣穿低胸、細肩帶，解放美胸和事業線，辣照讓人眼睛大冰淇淋，有網友就留言：「你這樣性感穿著穿得好很看，但是一直都好想知道，你變化怎麼這麼大，跟以前上節目真的差太遠。有什麼原因嗎？」

對此，米可白也大方回應：「我跟朋友討論過，我覺的（得）37歲後心態有些改變，加上當演員就想多嘗試一些不同的打扮，學著接受不同樣貌的自己～我以前跟同事在休息室換衣服～我是超害羞的，很不自在」。

米可白大方公布她身高164、體重54.5，體脂肪29，還說：「最近有點肉（我不想節食）」，並坦言，她也曾在意身材曲線、別人的眼光，最後意識到自己開心、喜歡比較重要，米可白認為，每個人都有屬於自己的美，「就像我37歲了，如果每天羨慕20出頭的妹妹年輕貌美，比我陽光青春...那我不就累死了，生活是自己過的，你只需要對自己負責」，呼籲學著多愛自己，擁有屬於自己的「自信美」。