昨晚豪雨狂炸高雄，雨下在平地，造成瞬間積淹水。高雄市長陳其邁今（5）日表示，雨下在市區，對於水源幫助不大，後續要再觀察，而距離水情燈號調整應該只差一步，希望6月降雨能多下在集水區。

高市府水情中心因應0604豪雨昨晚擴大三級開設，今早8時已撤除開設。水利局長蔡長展指出，昨天雨下在平地，而前天山區下了幾場大雨，現在高屏溪川流量大概30幾CMS，水情來說算是穩定狀態。

針對昨晚豪雨炸高雄，蔡長展說，昨晚降雨是屬於熱對流的瞬間降雨，大概從9時30分下到10時50分，時雨量在新興區達到77毫米，已經超過市區排水標準的容許負荷，大概在慢車道有積淹狀況，而在11時水陸續退了。

高雄目前水情燈號為橙燈（減量供水），何時有望轉燈號？陳其邁回應，5、6月是梅雨季節，還是要觀察這周整體下雨的狀況，上周下雨雖然下得多，但是面積比較小，有部分都下在市區，對於水源其實幫助不大，因此這周要再做觀察。

陳其邁提到，今天川流量達到31CMS，離水情燈號調整應該只有一步距離了，希望6月也能多下在集水區，屆時就可調整燈號，但整體的來看，高雄從4月到5月都已順利度過，現在正思考明年乾旱季節如何因應，因此也與水利署討論未來包括地下水補注，將等今年汛期過後來討論並執行，以確保明年用水能供應無虞。