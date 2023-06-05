為協助即大學新鮮人充實大學數理先備知識，台大將於今年暑假推出「大學數理預備課程試辦計畫」，提供「微積分」、「普通物理學」及「普通化學」等3門線上預備課程，鼓勵學生自主學習。

台大表示，這些預備課程的內容包括高中重點觀念複習、大學數理化基本原理教學、數理邏輯能力強化、專業英文學習能力養成等4大面向，幫助學生溫故知新的同時，提早適應現代大學數位與實體整合的學習平台與教學環境。

課程以台大校內NTU COOL平台進行非同步線上教學，不限修課人數及對象且免學分費。除台大準大一新生外，凡有需求的台大在校生、他校準大學生或高中生皆可報名修讀，並可藉由學前能力檢測自主評估學習需求。

台大準大一新生修課者，可再參加課程討論活動及9月下旬之學習評量測驗，完成課程並通過學習評量測驗，可於入學後各科各獲得1學分。

台大數理預備課程受理報名期間自7月14日 (五) 起至8月22日 (二)止，採線上報名選課。課程上線期間為7月17日 (一)至9月15日 (五)，為期2個月，以兼顧各管道入學的學生皆有修習機會。有興趣的學生可至臺大Pre-U課程計畫網頁進一步了解相關訊息 ( https：／／exam.aca.ntu.edu.tw／Pre-U／ )。