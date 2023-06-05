台灣央行下周（15日）將舉行理監事會，市場預期央行仍有升息空間，升息有助於銀行利差擴大。今年以來，各銀行的財管業務和金融操作表現也優於去年。前四月金控獲利成長，主要是受惠於銀行放款淨利差、財管及手續費收入成長，為主要獲利成長引擎。

台新金累計前四月獲利近60億元，年增成長124％，台新金今年每股配發0.93元股利，其中現金股利0.51元及股票股利0.42元，以6月2日收盤價18.45元計算，現金加計股票總殖利率近7%。

上海銀今年首季淨利為42.6億元，年增17%，EPS為0.88元，稅前資產報酬率為1.26%，稅前淨值報酬率為11.1%，均優於去年同期。首季銀行存放利差為1.71%，優於去年同期，淨利差為1.36%，也優於去年同期。前4月上海銀行營收為152億元，創歷史同期新高，年增逾1成，達13.6%。上海銀也規畫今年因應高端客戶需求發行上限約8000萬美元金融債，實際發行金額視市場需求而定。