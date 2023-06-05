台灣證券交易所表示，為積極推動各大創新亮點業務，包含建構ESG生態系、強化外國證券複委託服務及管理、資安防護升級暨大數據專案、推動及活化創新板、建置碳權交易平台，本次預計擴大招募5大類別34名新進人員，包括：會計人員4名、財金人員15名、業務規畫人員3名、法務人員2名、資通安全人員3人、應用系統開發人員3名、系統與網路管理人員3名、機電管理維護人員1名。112年度新進人員招募報名期間，從今天起6月19日止，一律採網路報名。