證交所指出，除提供優良辦公環境，並十分注重員工身心健康及職涯發展。員工除勞、健保外，均享有團保、伙食、交通津貼、獎金、退休金、旅遊補助、健康檢查、生育獎勵、托兒津貼、子女教育補助及員工協助服務方案等多項福利措施，公司並提供各式國內外教育訓練以及多元化社團活動，全方位照顧員工的身心發展。
《證交所》證交所釋出5大類別34名職缺
台灣證券交易所表示，為積極推動各大創新亮點業務，包含建構ESG生態系、強化外國證券複委託服務及管理、資安防護升級暨大數據專案、推動及活化創新板、建置碳權交易平台，本次預計擴大招募5大類別34名新進人員，包括：會計人員4名、財金人員15名、業務規畫人員3名、法務人員2名、資通安全人員3人、應用系統開發人員3名、系統與網路管理人員3名、機電管理維護人員1名。112年度新進人員招募報名期間，從今天起6月19日止，一律採網路報名。
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