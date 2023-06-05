證交所指出，除提供優良辦公環境，並十分注重員工身心健康及職涯發展。員工除勞、健保外，均享有團保、伙食、交通津貼、獎金、退休金、旅遊補助、健康檢查、生育獎勵、托兒津貼、子女教育補助及員工協助服務方案等多項福利措施，公司並提供各式國內外教育訓練以及多元化社團活動，全方位照顧員工的身心發展。

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