近日有詐騙集團偽冒富邦金控董事蔡明忠名義與肖像照片於臉書開設多個粉絲專頁並刊登假投資廣告，企圖誘騙民眾登入連結並加入投資Line群組。為了有效遏阻偽冒案件發生，富邦金控已訂定整體一致性之偽冒案件處理準則，建構出具調適且協同合作之資安聯防體系，並運用外部偽冒網站/行動軟體偵測及網路輿情監測系統，積極執行網路巡邏監控作業，全網域全天候監控、檢測、追蹤非官方架設且近似於富邦金控及子公司之釣魚網站、偽冒APP或社群平台帳號等案件，並於發現之第一時間啟動反偽冒機制，迅速執行封鎖及關閉，全力防堵非法案件。

此外，富邦金控與台灣大哥大攜手合作，加強偽冒案件打擊力度，透過台灣大哥大的電信與科技實力，共同完成在地封鎖防護，進而降低民眾誤信而受害之可能性。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦致力成為永續經營領航者，將客戶安全視為首要任務，2022年領先金融業提出金融安全數位轉型藍圖，旗下子公司台北富邦銀行並與內政部警政署刑事警察局合作開發「鷹眼模型」AI偵測專利技術，全年成功阻詐395件，阻詐金額2.5億元；今年截至第1季，阻詐成功件數已達75件，阻詐金額近新台幣8千萬元。

詐騙案件已是嚴重的社會議題，富邦金控表示，身為防阻金融詐騙犯罪的守門員，會持續與台灣大及刑事警察局密切合作，俾以守護客戶的財產安全、善盡金融機構的企業社會責任，擴大對台灣環境與社會的正向影響力。