國際獅子會台中市300C-1區2019-2020年度總監謝文卿募款斥資681萬元以捐血車改造成定點式捐血站，國際獅子會國際釐撫基金會主席LCIF道格拉斯·亞歷山大一起見證歷史時刻。（馮惠宜攝）

台中北屯終於有了在地的捐血站了！國際獅子會台中市300C-1區2019-2020年度總監謝文卿感懷母恩，不但自己慨捐300多萬元，更發動獅友熱捐，斥資681萬元以捐血車改造成定點式捐血站，台中市捐血中心表示，這也是北屯區第一個定點捐血站，可讓北屯人就近捐血。

謝文卿母親12年前因車禍重傷送醫，他尤記得當時為救母親，醫護輸了好幾袋的鮮血，雖然終究不治，但讓母親撐到見他最後一面，這份點滴之恩，讓他立志未來有能力一定要熱心募血、回饋社會。

他在擔任總監任內，發動獅友捐280萬元的迅雷救難車、66萬元小型迅雷救難車、75萬元中輟生接送車各一輛，並斥資681萬元改造無動力捐血車成定點捐血站，總計需1102萬元，透過園遊會募款400萬餘元，而國際獅子總會則撥款補助300萬元，不足300餘萬他一次到位補足。

趁現任國際獅子會國際釐撫基金會LCIF主席道格拉斯·亞歷山大（DouglasXAleyander）到台灣造訪，謝文卿也號召獅友共同見證北屯區仁和捐血室車廂開幕啟用典禮，道格拉斯·亞歷山大也盛讚台灣獅友相當有愛心，去年年度捐款百萬元美金的的獅友全球只有4位，台灣就有3位，大額捐款者（10萬美元）超過半數都是台灣獅友捐的。

台中捐血中心指出，台中市過去在各地有7處捐血站，該捐血站是台中北屯區第一處定點捐血站，試營運半年來總捐血量達5845袋，正式營運後可望方便在地捐血人捐血。

謝文卿也感謝台中市議會議長張清照，議員陳成添、賴順仁、黃健豪及市府團隊鼎力協助水電設備工程，在台中市人口最密集地區，設立定點式捐血室，期待能拋磚引玉帶動社團企業共襄盛舉。