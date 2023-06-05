新北市貢寮有民眾採海菜失蹤，新北市消防局六大隊、海巡人員及內政部空勤總隊都在全力搜索。（新北市消防局提供／張志康新北報導）

新北市貢寮有民眾採海菜失蹤，新北市消防局六大隊、海巡人員及內政部空勤總隊都在全力搜索。（新北市消防局提供／張志康新北報導）

新北市貢寮有民眾採海菜失蹤，新北市消防局六大隊、海巡人員及內政部空勤總隊都在全力搜索。（新北市消防局提供／張志康新北報導）

民眾採海菜失蹤 陸海空出動全力找人

新北市消防局第六大隊4日傍晚接獲民眾通報，表示有一部車輛停放了一整天，但直到傍晚都沒有看到人。新北市消防局出動消防人員趕往現場，配合海巡單位搜尋。5日上午，也請內政部空勤總隊直升機出動協助搜尋失蹤者。今日上午10時35分，潛水小組在水下發現了失蹤的楊姓男子，將其拉上岸後，已經沒有了生命跡象。

新北市消防局表示，4日傍晚6時47分左右，接獲民眾報案，表示在貢寮區香蘭街有一部車輛停放了一整天，旁邊還有鞋子、釣具等配備。但直到天色昏暗，都沒有看到人來把車開走。

消防人員趕到現場，發現有一部休旅車停放在現場，旁邊還有釣具等配備，除與海巡人員配合在現場搜索外，也同步依車籍資料通知家屬。晚間8時19分左右，家屬趕到現場，表示失蹤者疑似是到海邊採海菜。

後來因為天色已晚，決定自5日一早重新開始搜索，新北市消防六大隊出動橡皮艇於水面搜尋，並派遣25名潛水小組人員進行水下搜索，同時也配合義消利用岸巡方式搜尋。另一方面，也請求內政部空勤總隊的直升機支援，到場協助搜索失蹤的民眾。

新北市政府消防局第六大隊大隊長羅億田表示，近期海域、岸際水文潮汐變化大，加上天氣較為炎熱，民眾從事採捕或水域遊憩活動時，應謹慎小心並結伴同行，特別注意自身安全，如果民眾在岸際倘遇突發狀況或不慎發生危安情事，可立即撥打119或118報案，讓救援單位能第一時間投入能量執行救援。

新北市消防六大隊表示，今日上午10時35分，潛水小組在水下發現了失蹤的楊姓男子，將其拉上岸後，已經沒有了生命跡象。10時50分也經過現場的家屬確認身分。