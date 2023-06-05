配合「2023福隆生活節、福隆國際沙雕藝術季、極點慢旅」活動，台鐵本周五（6月9日）至10月22日（周日）逢周六、日，及6月22日至25日端午節連假期間，將增停福隆4班次。

台鐵表示，6月22日至6月25日增停5450次區間快車，台北08：50開出，09：58至福隆，10：36至宜蘭。6月9日、7月8日、7月9日、8月5日、8月6日增停212次自強號，（台北08：52開出，09：50至福隆，11：25至宜蘭。

6月9日至10月22日逢周六、日及6月22日、6月23日，順行增停170次自強號，台北10：00開出，10：56至福隆，10：36至宜蘭；逆行增停181次自強號，宜蘭17：54開出，18：21至福隆，19：25至台北

台鐵表示，相關加開列車車次、時刻，即日起可於台鐵官網http://www.railway.gov.tw及訂票APP「台鐵e訂通」查詢。