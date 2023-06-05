中國駐日本大使吳江浩近日出席活動時表示，要警惕抵制「去風險化」，並指日方對中國的半導體出口管制措施，將失去中國巨大市場，而結果是中日雙輸，美國獨贏。

中新網報導，中國駐日本大使吳江浩近日應邀出席日本國際貿易促進協會交流會，他發表演講指出，當前中日關係形勢嚴峻複雜，遇到不少新問題、新風險、新挑戰，特別是美國因素已經成為影響中日關係穩定發展的最大外部挑戰。

吳江浩說，一段時期以來，日方公開將中國定位為「前所未有的最大戰略挑戰」，在七國集團峰會等場合積極追隨配合美國遏制中國。「這種消極傾向正在蔓延至經貿領域，侵蝕兩國經濟界合作信心」。

吳江浩接著說，要警惕抵制「去風險化」，因為這實質上就是要人為削弱、割裂同中國的經濟聯繫，還是在搞「去中國化」。他指，中日經貿合作本質上相互依存、互利雙贏，中方從來沒有把日本當作風險，更不會鼓動企業撤離日本。

吳江浩認為，中日經貿合作理應是公平開放、全面平衡的合作，「不應搞選擇性合作、單方面獲利，更不能由別的國家來決定中日合作什麼能搞、什麼不能搞」。

吳江浩強調，近日日本政府正式推出半導體出口管制措施，指向性無疑十分明確，中方已表達強烈關切。如果日方執意對中日半導體合作設限，失去的不僅是中國巨大的市場，更是日本自身的商業信譽和半導體產業的未來。「美國的目的是重新確立半導體霸權，如果按美國設計的套路走下去，結果只會有一個，那就是中日雙輸，而美國獨贏」。希望日方作出理性決策，維護開放暢通的產供鏈。