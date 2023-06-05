便秘、痔瘡是現代人常見的困擾。醫師表示，排便習慣不良，會導致便秘，再衍生痔瘡，因此順暢排便為根本解決之道。醫師建議，人在起床時空腹喝一杯溫開水，最能帶來便意，一有便意就進廁所且專心排便，務必在5~7分鐘排空直腸，以減少肛門持續受壓的時間、杜絕痔瘡上身。

大腸直腸科醫師鍾雲霓在其臉書表示，要順暢排便有3原則，包括定時排便、多吃高纖蔬果、訓練排便肌群。

1. 定時排便：

民眾要尊重便意開始，平常千萬不要忍住便意。通常最能促進大腸蠕動的時間是在早晨起床時，若能在起床時空腹喝一馬克杯的室溫涼開水，就能帶來便意。排便時請勿看書或滑手機，一有便意進入廁所，務必在5~7分鐘內排空直腸。

2. 多吃高纖蔬果：

排便不順可先調整飲食，多吃青菜水果、補充纖維質和水份；飲食效用不佳時，適時介入酵素纖維錠、纖維粉；再不行，使用軟便劑等；下下策為清水灌腸或浣腸球。

3. 鍛鍊排便肌群：

人體的腹肌與骨盆腔肌群掌管排便的力道，若缺乏適度鍛鍊，易出現骨盆肌群鬆弛無力的問題，民眾可透過跑步、游泳、有氧訓練，來訓練骨盆腔肌群、以利排便。