Magic Wandy ➡️ The Rizz ➡️ Out. pic.twitter.com/1nreiDsj87 — New York Yankees (@Yankees) June 5, 2023

東西岸跨聯盟的豪門對決，最後由紐約洋基2勝1負攻破洛杉磯道奇的主場，道奇在第3戰險些遭到完封，只靠著馬丁尼茲（J.D. Martinez）的陽春全壘打拿到1分，洋基則以卡布瑞拉（Oswaldo Cabrera）的勝利打點4比1贏球。雙方的先發投手米勒（Bobby Miller）、赫曼（Domingo German）都表現優異但無關勝負。

此戰前6局各有兩次攻佔得點圈，但都沒有得分，兩隊打線手感不佳，主要靠四壞保送和盜壘緩步推進。直到7局上米勒退場，中繼的葛雷特洛（Brusdar Graterol）被洋基連續敲安，加上自己傳球失誤被攻上三壘，接著洋基捕手東岡敲成內滾硬跑回第1分。

7局下洋基赫曼解決兩人之後，遭到馬丁尼茲陽春炮狙擊，赫曼當時握有2好0壞的優勢，但他仍繼續攻擊好球帶，被馬丁尼茲逮中，1比1平手。

洋基史坦頓（Giancarlo Stanton）第8局二壘打把雷佐（Anthony Rizzo）送上三壘，再藉著卡布瑞拉的內滾取下超前分。第9局洋基終於出現拿手的全壘打攻勢，沃普（Anthony Volpe）兩分炮添加保險分。

這3場系列賽適逢美國時間周末，加上東西兩大豪門對決，先後湧入52534人、52975人、52816人，也是道奇今年主場觀眾最多的3場比賽，合計15萬8325人次的觀眾，相當於美西爐主運動家近22場主場比賽的人數總和，算上道奇高昂的票價就更不得了。