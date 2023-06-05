右起時代力量立委邱顯智、新竹市議員林彥甫、蔡惠婷5日舉行記者會，炮轟新竹市東區近年人口爆炸、交通大亂、學校不足，根源是長期失控的都市計畫。（陳育賢攝）

時代力量新竹市議會黨團5日指新竹市東區近年人口爆炸、交通大亂、學校不足，炮轟根源是長期失控的都市計畫，以及放水建商蓋違規的科專宅、商專宅；市府則表示，將藉由「環境影響評估、都市設計審議以及交通影響評估」因應衝擊，並會通過多項審查機制嚴格把關。

時代力量市議員林彥甫、蔡惠婷今天上午與立法委員邱顯智舉行記者會，呼籲市長高虹安不要蕭規曹隨，應積極控管都市計畫並嚴審科專、商專大樓建照，從中央到地方都應遏止建商繼續蓋違規住宅，向人民謀取暴利。

林彥甫表示，新竹市的建管完全失靈，2008 年以來科專宅、商業宅累積多達上萬戶，科專區、商業區的容積率比住宅區要多1.5至2倍，歷任市府不但沒檢討都市計畫使用分區，甚至放任建商假辦公室、工作室之名，蓋20、30層的住宅大樓，向人民謀取暴利，實在可惡至極。

林彥甫認為，面對新竹市當前多個千戶住宅都更案、以及光埔二期大量的商務專用區，他呼籲市府千萬不能蕭規曹隨當建商門神，應跟人民站在一起，通盤檢討都計使用分區反映實質使用需求、嚴審，並比照新北市限制商業區作住宅使用的容積率。

蔡惠婷指出，關埔一期都市計畫區中的商業區幾乎全做住宅使用，現在已出現學校不足、交通壅擠的狀況，因此關埔二期與建功商圈等開發與更新案，籲市府在「商業區全做住宅區使用」上，切莫重蹈覆轍。

她指出，建功一路商圈眾多開發案中目前進度最快，已經進到環評程序的就有35筆土地開發案，實施者將從六燃廠區取得的獎勵容積全部放在該案上，造成該開發量體非常龐大，總數將近1084戶。

此外，關埔二期都市計畫各種專區加總起來約有37.65公頃的土地，是關埔一期的3倍之多，倘若也複製關埔一期的模式，商業區幾乎全做住宅使用多，學校、道路、公園等公共設施屆時必定嚴重不足，現有困境將雪上加霜。

她要求市府必須組成自辦都更重劃交通專案審查小組，要求重劃會先行提交道路規畫報告，經市府審查通過才可施設。

邱顯智說，有建案誤導消費者以為複合商業區的房屋可作為一般住宅使用，已遭違反公平交易法以涉有廣告不實開罰，如果不是買受人因向銀行申貸遭拒，向都市發展處查證，不然根本不會知道什麼建案屬於複合商業區，不得供作住宅使用。

邱顯智痛批，有建商為了節省土地成本、貪圖容積率，在新竹推出大量違反土地使用分區管制的建案，利用青年成家立業的嚮望，賺進鈔票，這種賣違建給新竹人、大賺黑心錢的建商，根本可以說是新竹最大的詐騙集團。

市府則表示，科學園區就業人口衍生大量居住需求，關埔與鄰近竹北地區均發展為住宅使用為主的高樓社區型態，是屬產業動能帶動都市發展的現象，因應關埔地區呈現人口、就學及交通等議題，市府未來將透過「都市設計審議、交通影響評估及環境影響評估」等審查機制3支箭，嚴格把關避免產生更多地區衝擊。

都市發展處強調，在綜合考量健全都市發展、提升生活環境品質及都市防救災需求下，未來將嚴格把關該地區建築開發申請案，減少新建案對道路系統產生過多衝擊。