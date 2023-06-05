長安醫院復健科醫師陳音翰指出，鈣化性肌腱炎很常跟五十肩搞混，因此如果有不適最好至醫院就診，才不會延誤就醫或造成二度受傷。（馮惠宜攝）

誰說單側肩痛一定是五十肩？一名43歲家庭主婦，某日左邊肩膀突開始劇烈疼痛，不但一舉手就痛，連晚上都無法入眠。原以為是五十肩到國術館處理，結果師父一喬反而更痛，經到醫院求診，透過超音波檢查確診為「鈣化性肌腱炎」，接受超音波導引鈣化抽吸治療，疼痛大緩解，終於回歸到正常的生活。

台中長安醫院復健科醫師陳音翰表示，在幫這名黃小姐檢查肩膀時，稍微動或是碰一下就痛到哇哇叫，推測跟五十肩無關，於是立即幫她做肌肉骨骼超音波，影像上就發現她肩膀脊上肌肌腱有一個不小的鈣化，而且此處明顯就是她的痛點，確診為鈣化性肌腱炎。

陳音翰說明，鈣化性肌腱炎就是肩膀某段肌腱出現鈣化，變的像石頭一樣硬，當肩膀活動時，這石頭在肌腱內反覆摩擦，引起發炎反應，進而出現疼痛症狀。好發在30-50歲的女性患者，其中教師、家庭主婦、上班族是最常見的職業。通常發作前都沒什麼症狀而且也沒有外傷，然而，一旦發作起來常常是痛到無法入眠，生活無法自理。

臨床檢查上，鈣化性肌腱炎可以用X光或是超音波診斷，但是使用超音波儀器檢查搭配觸診，可以更準確的定位出發炎的位置，以做精確的治療。治療上可以使用傳統的治療像是口服止痛藥搭配復健，不過通常成效較慢；另外可以選擇震波治療或是超音波導引鈣化抽吸治療，直接處理鈣化結晶，效果比較快。

陳音翰提醒，鈣化性肌腱炎很常跟五十肩搞混，由於兩者都是從單側發作，因此如果有不適最好至醫院就診，尋求醫師的診斷與治療，才不會延誤就醫或造成二度受傷。