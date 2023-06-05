俄羅斯國防部今（5）日凌晨稱，挫敗烏克蘭在烏東的「大規模」攻勢，殲滅250名烏軍，摧毀16輛戰車、21輛裝甲車。目前尚不清楚莫斯科的說法是否屬實，以及聲明中所稱的大規模進攻是否為烏軍醞釀許久的「反攻」。

綜合路透社、英國廣播公司（BBC）報導，俄羅斯國防部於莫斯科當地時間今日凌晨1時30分發布聲明，指出4日上午烏軍在烏東頓內茨克（Donetsk）南部的5個前線地帶發動「大規模進攻」，動用6個機械化步兵營及2個戰車營發動攻勢，目標突破俄軍防禦，不過並未達成目標。

俄羅斯5日稱，挫敗烏克蘭在頓內茨克前線的重大攻勢，殲滅數百名烏軍及摧毀戰車，俄國防部也公布它所稱烏軍裝甲車被擊中後爆炸的影片。（圖／路透社、俄羅斯國防部）

聲明進一步指出，俄軍殲滅250名烏軍，摧毀16輛戰車、3輛步兵戰車、21輛裝甲車，聲明也指出，烏軍發動攻勢時，俄軍參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）人正在前線的高級指揮所。

俄羅斯國防部也公布它所稱，好幾輛烏軍裝甲車在原野被擊中後爆炸的影片。

外媒指出，目前無法證實俄軍說法是否屬實，如果屬實，也無法確認這波攻勢是否代表烏軍醞釀許久的「春季反攻」已然展開。

目前烏克蘭尚未針對報導置評。

不過烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）4日在推特公布一支令人費解的35秒影片，畫面顯示，多名疑似在前線的烏軍一一豎起食指抵住嘴唇，做出保持安靜的手勢，影片背景裡還可聽見遠處傳來、疑似為砲彈的轟隆聲，影片中的文字提到「計畫喜歡沉默」、「不會宣告開始」等語，列茲尼科夫也寫道：「言語是非常不必要的，只會造成傷害。」

"Words are very unnecessary

They can only do harm"



(c) Depeche Mode pic.twitter.com/0Ul78wSv9q — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) June 4, 2023

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）才在3日出版的《華爾街日報》（Wall Street Journal）專訪中表示，他已準備好展開反攻，不過淡化反攻成功的前景，強調可能會需要花費一段時間，而且代價高昂。

他說：「我不知道要花多久時間，說實話，有可能有多種、完全不同的形式，但我們要做，而且我們準備好了。」