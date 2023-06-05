能源局表示，節電並不是要民眾犧牲生活品質，在日常生活中，只要透過行為的小改變，不花大錢也能夠輕鬆省電，今年夏天，邀請親友從輕鬆省電5撇步「檢、清、調、關、認」做起。

能源局說，第一步是用電健「檢」維效率，進行居家用電健檢，檢視自家電費單、家用電器與用電習慣，找出改善的方式。家電定期清潔與保養，不但能維持電器效率、避免不必要的浪費還能同時兼顧用電安全。例如：定期擦拭並檢查冰箱門膠條，避免冰箱冷氣外洩；清潔電鍋水垢，維持用電效率。

定期「清」濾網，根據2022工研院家庭用電消費習慣調查顯示，有5成民眾忽略定期清洗冷氣濾網。每2～3周定期清潔冷氣濾網，不但可節省10％冷氣用電，還能維持室內空氣品質，今年夏天啟用冷氣前，別忘了清洗冷氣濾網。此外，能源局特別提醒，如：空氣清淨機、除濕機等有濾網的家電，定期清潔同樣也有省電效果。

冷氣「調」高1°C，冷氣每提高1°C可省6％空調用電；另外可以將冷氣出風口的葉片調到水平方向，搭配電風扇，加速室內涼爽空氣循環對流，還可搭配隔熱窗簾、夏日輕衫、清爽飲食等方式，減少家庭用電。

節電「關」大家的事，部分電器因有待機電力，建議可使用具開關的延長線，隨手關閉電源的小動作，每年可以省下約1,000元，讓您也幫荷包把關。

聰明選擇「認」標示。建議民眾優先選擇具節能標章、能源效率標示1級的產品，以家中用電最高的冷氣為例，能效標示1級冷氣較5級省電37％，選用高效率電器，讓自己節電贏在起跑點。