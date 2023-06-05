民進黨連爆性騷擾案件後，國民黨台中市議員羅廷瑋也被指控曾對民進黨前議員賴佳微有過類似行為，讓羅日前在臉書公開不起訴處分書，今（5）日更公布影片內容，強調一開始之所以不公布證據，就是在等網軍側翼見獵心喜，將控告抹黑自己的人，讓他們去法院開同樂會。

羅廷瑋表示，自己被國民黨徵召提名立委選舉後，民進黨立刻開始展開人格毀滅戰，許多網軍側翼粉專拿著似是而非的材料進行抹黑，配合著其他民進黨籍政治人物形成的網軍產業鏈，惡意用子虛烏有的事情攻擊我，藉此讓綠營自己人得利。

羅廷瑋在臉書公布事發狀況的影片，只見被指控的「我好想跟他玩」，並非自己說過的話；「要我陪你嗎？」則是在向同黨籍議員黃健豪詢問，是否要幫忙拿手板；唯一的一句「你越講我越靠近」，雖然是自己對賴佳微說得沒錯，但手從頭到尾都環抱在自己胸前，且與對方有保持距離，一旁還有女性議員陪同，地檢署、性騷防治委員會、社會局等，都認證並非性騷擾。

羅廷瑋向民進黨喊話，應要求網軍停止不實指控與抹黑攻擊，否則同樣是共犯，默許惡劣選舉文化持續發生，並說將控告抹黑自己的網軍，「讓他們去法院開同樂會，讓他們知道台中中西東南羅廷瑋不是好欺負的。」