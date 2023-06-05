輝達執行長兼創辦人黃仁勳近期來台灣掀起旋風，話題熱度依舊不減，出生台南的他，9歲那年隨家人移民美國。黃仁勳過去受訪時曾揭露創業秘辛，輝達最初誕生於全年無休的連鎖餐廳Denny’s，他和其他創辦人相約在Denny's餐廳見面商談創業，因為「狂喝免費續杯咖啡」被餐廳趕出去，黃仁勳媽媽當時還苦勸「你何不去找份工作？」

根據華爾街日報報導，黃仁勳十幾歲時曾在Denny's當服務生打工，幾十年後，他也和輝達另外兩位創辦人馬拉喬夫斯基（Chris Malachowsky）及普里姆（Curtis Priem）在Denny's討論創業之路。

報導指出，因為Denny's咖啡可以無限續杯，輝達聯合創辦人馬拉科夫斯基曾說，「我們一坐四小時還會喝上10杯咖啡。」黃仁勳透露，最終店家也把他們趕出去；後來他們改去加州聖荷西市的餐廳後方一個房間，與當地警察共用一間辦公室繼續討論。

報導提到，三人討論後決定分工合作，黃仁勳負責商業決策，馬拉科夫斯基和普里姆則負責硬體設計和軟體架構。黃仁勳透露創業艱辛，得說服眾人相信公司遠景，其中包含最親密的家人，母親當時還苦勸「你為什麼不去找份工作呢？」好在當初黃仁勳堅持下去，才成就今日的輝達。

另根據財富雜誌2017年的一篇專訪，黃仁勳談及創辦公司的初衷，當時他解釋，公司名稱是源於拉丁語「invidia」，即英語的「envy」一詞的詞源，本意是「仰慕」。而取名的原因是當時三人將所有的規劃檔案都存在「NV」（意思是「下一版本」）的名頭下，因此需要一個既含有這兩個字母、又能夠展現對未來憧憬的名字。