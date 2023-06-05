根據研調機構JATO Dynamics最新統計，美國電動車龍頭特斯拉(Tesla)旗下的電動休旅車Model Y，今年首季銷量高達26萬7200輛，較去年同期暴增69%，超越日本豐田汽車的Corolla車系，首度奪下「全球最暢銷車款」稱號，並結束豐田長久以來佔領的燃油車霸主地位，這也是電動車首度稱霸全球銷售排行榜。劉恆誌表示，特斯拉的Model Y全球暢銷，看出節能減碳趨勢下，純電動車愈來愈吃香，加上特斯拉近期祭出降價方案，有助於Model Y銷量節節高升，也預料平價電動車市場的接受度會越來越高。

投資人該如何選擇電動車ETF？劉恆誌認為，今年以來全球電動車指數大漲，主要受惠於生成式AI熱潮，帶動半導體類股衝高，隨半導體股價反應過後，下半年展望電動車股價後市，市場將會聚焦在車廠具體銷售表現上，尤其是目前疫後各國經濟解封、民眾出門出行旅遊等移動需求恢復，為汽車產業稍來景氣春燕，尤其是電動車市場，成長趨勢持續看好，預估2023下半年銷量再爆發，刺激全球電動車類股業績再攀升。投資人現階段可以挑選以汽車品牌為主的電動車標的，將投資重心鎖定在未來業績展望佳的傳統轉型車廠或電動車新創品牌車企，作為下半年佈局的優先考量；如果投資人對電動車行業的業績掌握度不高，避免出現所謂「選股焦慮」，不妨將投資聚焦在以汽車品牌為主的全球電動車ETF，例如00925所追蹤的「標普Kensho電動車市值加權指數」，主要採用機器學習與自然語言處理技術，於公開資料庫篩選公司業務相關訊息，挑選與電動車主題相關之公司。

劉恆誌表示，像00925這類新電動車ETF，最大特色是投資主題結合AI與電動車，成份股集中在生產電動車輛及相關附屬系統、動力裝置、能源儲存系統、潔淨燃料技術（如氫燃料電池）及充電基建的公司，加上成份股數量不固定，追蹤的標普電動車市值加權指數具「自動擴容」機制，提供投資人即時掌握全球電動車明星企業及潛力新星，同時免除選股焦慮，搶進全球電動車投資的新黃金賽道！