近期，受降雨影響，大陸河南等地打起「小麥搶收戰」受到關注，同時小麥收購價也開始反彈，尤其是陳年小麥，多地已沖至1.5元（人民幣，下同）／斤（0.5公斤，下同）。據卓創資訊監測資料顯示，截至5月31日全大陸的小麥均價為每公噸2811.36元，較上一交易日價格上漲2.83％，比起5月26日均價上漲3.58％，較5月12日均價上漲5.85％。

根據中新經緯報導，多地糧食收購商都指出，近日陳麥價格大幅上漲，「陳麥這兩天漲得凶，我們這裡今天已經漲到1.55元／斤了，一天漲一毛。」河南周口小麥收購商李先生在月初時表示。

安徽界首一位小麥收購商也提到，最近陳麥價格瘋狂上漲，當地陳麥價格目前也已漲到1.52元／斤。同時山東章丘的陳麥價格也在上漲，當地某糧食收購商也稱。「現在一天一個價，兩三天時間就從1.26元漲到1.35元」。

卓創資訊指出，從5月26日以來，河南、安徽部分產區受降雨天氣影響，新小麥品質變差，麵粉廠家積極補充陳麥庫存，陳糧拍賣溢價成交提振市場氣勢，基層惜售供貨偏少，從而導致價格上漲。

小麥收購商說，相比之下，新麥的收購價要低一些，沒有發芽的小麥能賣到每斤1.28元，一般陳麥都會比新麥貴一些。而在河南，受連續降雨影響，部分地區小麥出現發芽等問題，目前已有不少飼料廠或糧食貿易商開始收購芽麥用作飼料加工，價格在0.5到1元／斤左右。

河南省委農辦主任，孫巍峰表示，河南全省上下正在最大限度保障夏糧搶收，預計6月4日至7日可形成收穫高峰，在15日前後麥收基本結束。