國民黨立委鄭麗文去年在臉書PO文，指三立新聞獨家報導大陸禁止台灣食品進口，竟討鳳梨酥名店的「商業機密」，是試圖帶風向，並批評報導內容有誤、未平衡報導；三立控告鄭女妨害名譽，台北地檢署調查後，認定鄭麗文是對於可受公評之事進行評論，罪證不足，5日不起訴鄭女。

去年底，大陸無預警禁止台灣食品進口，多家食品業者受影響，三立新聞報導「獨家 竟討商業機密！中國要求填『鳳梨酥配比』 佳德糕餅：寧放棄補件」。指稱台北鳳梨酥名店「佳德」透露大陸要求補件要知道「鳳梨酥如何配比，糖加多少、奶油比例如何，企圖知道業者的『商業機密』」。

三立新聞讓綠營撿到槍，狂批大陸。但台北市議員侯漢廷發現，三立新聞已下架包含在Youtube上傳的「獨家 竟討商業機密！中國要求填『鳳梨酥配比』 佳德糕餅：寧放棄補件」所有文字新聞、影片。

鄭麗文事後在臉書PO文質疑三立報導內容有誤且未能平衡報導，三立因此提告。台北市警局中正一分局今年2月通知鄭麗文製作筆錄，當時鄭麗文受訪表示，她收到中正一分局通知，才知道她遭三立提告妨害名譽。

檢方調查後，認定鄭麗文於臉書上的言論，是她對於可受公評之事進行評論，妨害名譽罪嫌不足，因此將她不起訴。