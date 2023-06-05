彰化縣議員陳銌銌表示，今年已經發生2次，通知環保局檢測沒發現汙染，檢測每次都說是水中溶氧量低。(陳銌銌提供／吳建輝彰化傳真)

陳銌銌認為每條魚都是生命，將要求相關局處調查真正原因。(陳銌銌提供／吳建輝彰化傳真)

逢雨必翻？彰化市磚磘里水尾二路區域排水近日屢傳魚群暴斃事件，魚群在烈日下曝曬散發濃濃惡臭，彰化縣議員陳銌銌表示，今年已經發生2次，通知環保局檢測沒發現汙染，檢測每次都說是水中溶氧量低，但她認為每條魚都是生命，將要求相關局處調查真正原因。

磚磘里水尾二路旁的區域排水，最早從2020年發現魚群大量暴斃情形，每次粗估都有上千尾魚翻身，景象慘不忍睹，附近民眾被味道臭到受不了，當地民眾也覺得新奇，表示該區域排水裡面是有魚，但也沒有到上千尾，不知道魚從哪邊來的。

陳銌銌表示，該區域排水魚群暴斃是年年發生，今年特別頻繁，上月21日也發生過一次，5日是今年第2次了，且範圍還擴大，往年都是水尾二路附近才有，現在一路到洋仔厝溪出海口都有，非常誇張。

她說，過去會同相關單位到現場會勘，認為是大雨過後洋仔厝溪水位高漲，魚群跟著水倒灌被沖回支流，但是等水位退了以後，魚就被困在區域排水溝裡出不去，大量魚群突然聚集導致水中溶氧量過低，造成魚群集體暴斃。

陳銌銌強調，魚群暴斃每年都發生，她不能理解縣府處裡的方式，好像推給水中溶氧量過低就沒事了，這裡的每條魚都是生命，如果專家認為是洋仔厝溪倒灌導致魚群湧入，應該要有實際作為，看如何從洋仔厝溪端做防治，才能根本解決問題。

環保局表示，該區域排水沿線並無工廠，派員到場後發現排水呈現優養化，主因是近日天氣變化大，水中藻類行光合作用，導致水中營養鹽增加、水中溶氧濃度偏低，水質經檢測確實沒有汙染，將加強巡查否衍生其他污染，並定期監測該區域水質變化情形。