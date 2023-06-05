大陸廣東汕頭市金平區龍眼南路一間餐飲店5日突發燃氣爆炸，附近多間商舖受損，事故造成1人死亡、6人受傷，有傷者躺在街上待救。

香港東網報導，現場畫面顯示，事發商舖結構嚴重受損，相鄰的多間商舖也損毀嚴重，數公尺外的一棵大樹被炸斷，現場一片狼藉。一名男子從發生爆炸的商舖2樓爬進相鄰的商舖，多名路人驚慌地跑過現場。當地多個部門接報後，派員到場救援和處置後續情況。