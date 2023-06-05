廣東汕頭餐飲店突燃氣爆炸 釀1死6傷 11:272023/06/05 中時 朱紹聖 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸廣東汕頭市金平區龍眼南路一間餐飲店5日突發燃氣爆炸。（翻攝自香港東網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸廣東汕頭市金平區龍眼南路一間餐飲店5日突發燃氣爆炸，附近多間商舖受損，事故造成1人死亡、6人受傷，有傷者躺在街上待救。 香港東網報導，現場畫面顯示，事發商舖結構嚴重受損，相鄰的多間商舖也損毀嚴重，數公尺外的一棵大樹被炸斷，現場一片狼藉。一名男子從發生爆炸的商舖2樓爬進相鄰的商舖，多名路人驚慌地跑過現場。當地多個部門接報後，派員到場救援和處置後續情況。 #現場 #汕頭 #餐飲店 #燃氣爆炸 #多間 也許您會感興趣 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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