香港經濟雖持續復甦，但動力有所減弱。標普全球公布，香港5月採購經理人指數（PMI）為50.6，較前一個月下降1.8個百分點；指數仍高於50的榮枯線，反映香港私營經濟景氣持續好轉，但是升幅放緩，也是目前擴張期內最差。

綜合港媒報導，報告指出，港府放寬防疫限制、發送消費券，以及旅遊業復甦，企業新接更多業務，但從整體訂單與新出口訂單升幅都比上月收縮。來自中國大陸的新增訂單一枝獨秀，並創13年以來最大升幅。

報告寫到，企業於5月繼續擴張經營活動，惟增長率比上月減慢，與新訂單增長放緩一致。綜觀不同行業數據，當中以消費性服務業的業務增長最為突出，而製造業則明顯萎縮。

就業方面，企業因員工離職和精簡人手而縮減職位，整體僱員人數六個月來首次下降。受訪公司表示，積壓工作量累升四個月後，在5月大致持平，因此毋須急於在第二季擴充人手。

標普全球市場財智經濟研究部副總監Jingyi Pan表示，從需求降溫，企業調整員工規模來看，新訂單增長放緩對就業的影響似乎令人擔憂。再者，有資料顯示，企業在全球經濟充滿挑戰之際，更加審慎部署後續的經營活動，對庫存顯得猶豫。業者雖繼續看好來年業務，但對需求持續升溫的顧慮加大，因此整體樂觀度下滑至六個月低位。